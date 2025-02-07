МИД Франции пересмотрит порядок аккредитации журналистов из РФ

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Министерство иностранных дел Франции пересмотрит порядок аккредитации российских журналистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель ведомства Кристоф Лемуан, передает ТАСС.

Он напомнил, что представителям СМИ из России предоставляется аккредитация на один год. В связи с этим Лемуан указал на необходимость корректировки соответствующих условий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на письмо главного редактора французской газеты Le Monde, в котором он просил объяснить лишение постоянной аккредитации корреспондента издания Бенжамена Кенеля в Москве. Дипломат отметила, что Москва аккредитует журналиста при условии, что проблема с выдачей виз российским представителям СМИ во Франции будет разрешена.

Дипломат напомнила, что страна уже дважды не предоставила визу для работы в Париже журналисту-международнику "Комсомольской правды" Александру Куделе. Российская сторона тогда официально уведомила МИД Франции и французского посла в Москве о том, что примет ответные меры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что отказ Франции выдать визы журналистам из России – это проявление дискриминации.

Посол РФ во Франции Алексей Мешков между тем сообщил, что Россия начала применять зеркальные меры в отношении западных журналистов в ответ на отказы в визах российским представителям СМИ.

