Песков: Россия призывает Израиль пересмотреть ограничение на работу журналиста "Известий"

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Россия призывает Израиль пересмотреть решение об ограничении работы корреспондента "Известий". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он прокомментировал запрет израильского МИД корреспонденту "Известий" Никите Кулюхину посещать еженедельные пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара для иностранных журналистов.

По данным СМИ, запрет может быть связан с вопросом, который российский корреспондент задал Сааре 4 марта. Кулюхин поинтересовался, почему Иерусалим годами не осуждает восхваления на Украине пособников националистов времен холокоста, в том числе их лидера Степана Бандеры.

"У каждой страны есть свои нормы и правила, но если этот запрет действительно связан с попыткой журналиста поднять ту или иную тему, то, конечно, мы призываем наших партнеров в Израиле, наших израильских друзей, пересмотреть это решение", – высказался Песков.

Россия ответит на притеснение своих журналистов, сказала ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. С ее слов, в качестве одной из мер было решено не продлевать аккредитацию сотруднику французской Le Monde Бенжамену Кенелю. Дипломат также возмутилась из-за решения французской стороны не предоставлять рабочую визу журналисту-международнику "КП" Александру Куделе.