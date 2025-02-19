Захарова: Москва будет отвечать на притеснение российских журналистов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва ответит на притеснение российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам дипломата, в качестве одной из мер было принято решение не продлевать аккредитацию в России сотруднику французской Le Monde Бенжамену Кенелю. При этом Захарова выразила возмущение из-за решения Франции не предоставлять визу для работы в Париже журналисту-международнику "КП" Александру Куделе.

"Я подумала, что это какая-то ошибка – ведь в России работает большое количество французских журналистов. МИД не создавал им никаких проблем, только помогал. Пресс-туры, организация интервью. Журналисты из Франции прекрасно здесь себя ощущали", – отметила она.

Однако такое решение оказалось принципиальной позицией французских властей, рассказала Захарова. По ее словам, эта ситуация показывает отношение ко всем российским СМИ.

Также дипломат напомнила о случае, когда журналистку РИА Новости избили во время того, как она освещала манифестации. По ее данным, была ситуация, когда журналистов из российской делегации не хотели пускать на переговоры в Париже, куда приехал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они находятся на такой стадии вседозволенности и собственной исключительности, такой колониализм в голове, что они даже не могут себе вообразить, что они, великие, соберут чемодан и поедут отсюда", – высказалась Захарова в отношении пребывающих в РФ западных журналистов.

В ситуации с Куделе никакие претензии обозначены не были, подчеркнула дипломат. Москва уже тогда предупреждала о последствиях, на что Франция заявила, что РФ не посмеет, и пригрозила "сделать журналистам РФ еще хуже".

Французский журналист, в свою очередь, пообещал донести до министерства иностранных дел его страны, что не стоит отыгрываться на корреспондентах. Однако Париж вновь отказался выдавать визу Куделе, сказано в материале.

Захарова обратила внимание, что в европейской стране работают 9 журналистов из РФ, а в Москве французских журналистов – 36. Парижу следует помнить, что в случае его действий против российских корреспондентов следующий журналист из Франции тоже начнет "паковать вещи домой", резюмировала дипломат.

Москва аккредитует журналиста Кенеля, если проблема с выдачей виз представителям СМИ из РФ во Франции будет решена, пояснила ранее Захарова. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что отказ Франции выдать визы журналистам из России – это проявление дискриминации.