Захарова рассказала о вызове посла Германии в МИД РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф будет вызван в МИД РФ в ближайшее время. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

Как отметила дипломат, призывы в адрес Берлина прекратить произвол в отношении представителей СМИ и вернуться к добросовестному соблюдению обязательств в области защиты медиасвобод упорно игнорируются.

Россия разрабатывает ответные меры, добавила представитель ведомства.

Ранее немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова и изъяла паспорта у супруги журналиста и его малолетней дочери. При этом сами власти страны предписали мужчине покинуть страну до 19 августа, но 6 июня не выпустили с рейса.

Феоктистов отмечал, что полицейские забрали документы членов его семьи под предлогом, что они якобы могут скрыться.

Захарова на это заявила, что Россия ответит на преследование главы представительства медиагруппы. По ее словам, ответ будет дан и за преследование корреспондентов Первого канала.