FT: Писториус вызвал недовольство у членов НАТО попытками надавить на Хегсета

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус вызвал недовольство у членов НАТО попытками надавить на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, Писториус надавил на Хегсета, чтобы он предоставил "дорожную карту" вывода американских войск из Европы. Поступок немецкого министра вызвал недовольство у некоторых стран – участниц Североатлантического альянса, так как они опасаются, что после этого США действительно начнут выводить своих военных с европейской территории, указали журналисты.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы. Он считает, что Вашингтон платит за содержание войск в Евросоюзе, однако не получает больших компенсаций.

В ЕС осознают, что без сил Соединенных Штатов не получится самостоятельно защищаться от каких-либо угроз, писали СМИ. В частности, европейским странам не хватает собственных военных, средств ПВО и боеприпасов.