Трамп не исключил сокращения военного присутствия США в Европе

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

"Мы платим за военных в Европе. Мы не получаем больших компенсаций от Европы, от Южной Кореи тоже. Так что это будет одной из тех тем, которые мы обсудим, не связанных с торговлей", – цитирует Трампа ТАСС.

Ранее Соединенные Штаты начали выводить военнослужащих и военную технику из района аэропорта Ясенка в Польше. Отмечалось, что эти меры связаны с повышением эффективности и оптимизацией военных операций ВС США. Техника и персонал американской армии будут перемещены в другое место на территории Польши.

Кроме того, Пентагон рассматривает возможность вывода примерно 10 тысяч американских солдат из Европы. По данным СМИ, точное число военнослужащих, которых могут вывезти из европейского региона, все еще обсуждается, однако речь может идти о половине сил ВС США в Восточной Европе.