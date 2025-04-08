Армия США начала покидать ключевой хаб поддержки Украины

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Соединенные Штаты начали выводить военнослужащих и военную технику из района аэропорта Ясенка в Польше, говорится на сайте командования США в Европе и Африке.

"Решение о передислокации войск и техники стало результатом многомесячной оценки и планирования", – говорится в пресс-релизе.

Эти меры связаны с повышением эффективности и оптимизацией военных операций ВС США. Техника и персонал американской армии будут перемещены в другое место на территории Польши.

Кроме того, Пентагон рассматривает возможность вывода примерно 10 тысяч американских солдат из Европы, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на NBC.

Журналисты отмечают, что точное число военнослужащих, которых могут вывезти из европейского региона, все еще обсуждается, однако речь может идти о половине сил ВС США в Восточной Европе, куда Штаты в 2022 году направили 20-тысячный контингент для укрепления обороноспособности стран, соседствующих с Украиной.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американского войскового контингента из Германии с последующим его размещением в Венгрии. Отмечается, что выбор в пользу Венгрии может быть связан с позицией президента страны Виктора Орбана по вопросам урегулирования конфликта на Украине.