Дуда после встречи с Трампом заявил, что не опасается сокращения военного присутствия США

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Президент Польши Анджей Дуда, выступая после встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что не видит причин для беспокойства по поводу возможного сокращения американского военного присутствия в стране. Об этом канцелярия президента написала в соцсети X.

"Нет никаких опасений, что американское присутствие в Польше уменьшится. Мы постоянно слышим, что являемся надежным союзником. Америка инвестирует в безопасность", – заявил Дуда.

Польский президент также отметил, что Трамп, напротив, рассматривает возможность усиления военного присутствия США в Польше.

Ранее финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на подписание капитуляции Украины. Если Европа не справится за этот срок, то глава Белого дома начнет вывод американских войск из европейских государств.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию "всего сообщества Запада" со всеми вытекающими последствиями. В это же время Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он даже не попытался решить конфликт путем переговоров с Москвой.

