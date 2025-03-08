The Daily Telegraph: Трамп рассматривает вывод войск США из Германии

Фото: 123RF/bumbledee

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американского войскового контингента из Германии с последующим его размещением в Венгрии. Об этом сообщает британская The Daily Telegraph со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа.

В настоящее время на территории Германии несут службу 35 тысяч американских военнослужащих.

"Трампа злит, что они [в Европе], похоже, выступают за войну", – заявил собеседник издания.

Издание отмечает, что выбор в пользу Венгрии может быть связан с позицией президента страны Виктора Орбана по вопросам урегулирования конфликта на Украине. В материале утверждается , что Трамп планирует передислоцировать американские войска в те страны, которые выполняют целевые показатели НАТО по оборонным расходам и наращивают их.

Ранее в Кремле заявили, что Россия во время переговоров с США в Саудовской Аравии не выдвигала требования о выводе войск НАТО из Восточной Европы.

Финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что президент США Дональд Трамп дал ЕС несколько недель на подписание капитуляции Украины. Если Европа не справится за этот срок, то глава Белого дома начнет вывод американских войск из европейских государств.

