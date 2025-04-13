Exxpress: лидеры Европы в панике из-за планов Трампа по выводу войск США

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Европейские лидеры опасаются перспективы вывода американских подразделений из стран Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание Exxpress.

Авторы статьи отмечают, что слабости Европы становятся очевидными на фоне угрозы лишения гарантий безопасности. В Евросоюзе осознают, что без американских сил будут не в состоянии самостоятельно защищаться от каких-либо угроз.

В частности, европейским странам не хватает собственных войск, средств ПВО и боеприпасов. Журналисты считают, что даже сокращение американского присутствие вызвало бы заметные последствия.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. По его словам, Вашингтон платит за содержание военных сил в ЕС, однако не получает больших компенсаций.

В начале апреля США начали выводить военнослужащих и военную технику из района аэропорта Ясенка в Польше. Эти меры связаны с повышением эффективности и оптимизацией военных операций ВС США. Техника и персонал американской армии будут перемещены в другое место на территории Польши.