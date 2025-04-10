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10 апреля, 03:51

Политика

Трамп заявил о наличии в США самого мощного в мире секретного оружия

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна обладает самым мощным в мире оружием, о которым никто ничего не знает. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо", – цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер не стал приводить какие-либо доказательства в подтверждение своих слов.

В ходе общения с журналистами Трамп также допустил вероятность военных действий США против Ирана в случае необходимости. Одновременно с этим глава Белого дома не исключил возможности сокращения американского военного присутствия в Европе.

Ранее в Кремле заявили о необходимости диалога по контролю над вооружениями между Россией и США с точки зрения международной безопасности. Однако каких-либо конкретных переговоров по этой теме пока не было.

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