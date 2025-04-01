Фото: depositphotos/denisismagilov

Европейские политики определили для себя три ключевые задачи в области "ядерной трилеммы" на фоне возобновления диалога между Россией и США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Foreign Affairs.

Европейские лидеры понимают, что США больше не смогут гарантировать их безопасность. Это в том числе связано с заявлениями вице-президента США Джей Ди Вэнса о внутренней политике Евросоюза, отмечают журналисты.

По данным издания, Европе предстоит определить ключевые приоритеты в области "ядерной трилеммы". Эти приоритеты включают в себя сдерживание России, обеспечение стратегической стабильности и предотвращение распространения ядерного оружия в новых государствах.

При этом авторы статьи указывают, что европейские политики не могут достичь всех этих целей одновременно.

В свою очередь, глава дипломатии ЕС Кая Каллас скептически восприняла идею о создании европейской армии, сообщает радио КП.

"Нельзя создать армию, которая есть в НАТО, а другую – в Европе. Это было бы опасно, потому что в случае военного кризиса самое главное – кто кому отдает приказы", – сказала она в интервью испанской газете El Mundo.

Кроме того, в вопросе украинского конфликта Каллас считает, что "любой мирный процесс также повлияет на европейскую безопасность". Она не исключила возможности введения новых санкций против России.

Как ранее писали СМИ, высокопоставленные военные Европы готовятся к возможной конфронтации с Россией в виде прямого боевого столкновения или гибридного конфликта. Однако, по данным журналистов, вероятность полномасштабного столкновения России и НАТО оценивается как низкая, учитывая ядерную эскалацию.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство стран Евросоюза активно пользуется пропагандистскими приемами Третьего рейха для запугивания своего населения "российской угрозой".