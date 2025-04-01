Глава дипслужбы ЕС Каллас заявила, что НАТО переживет мандат Трампа

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Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что НАТО переживет мандат президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью политика испанской газете El Mundo.

"Я в этом уверена. Это сильный Альянс, который жив и процветает", – сказала Каллас.

Ранее политик признала, что главы МИД 27 стран ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов евро. При этом она отмечала, что у этой инициативы есть широкая политическая поддержка. Однако против данной инициативы сразу же выступил Будапешт.

Как заявлял, в свою очередь, Трамп, деньги, которые вкладывают европейские страны для Украины, являются займами. Американский лидер обвинил предыдущего хозяина Белого дома Джо Байдена в том, что он не отдавал отчета о количестве переданных средств Киеву.