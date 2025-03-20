La Stampa: Италия и некоторые страны не приняли план Каллас об оружии для Киева

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Италия, Франция, Испания и Португалия не приняли план верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Каи Каллас о военной помощи Украине на 40 миллиардов евро. Об этом пишет газета La Stampa.

Журналисты отметили, что сумма помощи может опуститься до 5 миллиардов евро, что сопоставимо с поставкой боеприпасов большого калибра, в которых Киев якобы срочно нуждается. Это предложение, которое могут одобрить на саммите ЕС 20 марта, предполагает лишь добровольное участие, подчеркнула сама Каллас.

"Страны, находящиеся далеко (от РФ. – Прим. ред.), не видят угрозы так явственно, как соседи", – указала политик.

По прибытии на саммит она подтвердила, что будет рассматриваться военная помощь Киеву на 5 миллиардов евро.

"Мы будем обсуждать инициативу о помощи, в которой реально нуждается Украина. Мы будем обсуждать инициативу по предоставлению боеприпасов Украине на 5 миллиардов евро", – цитирует ТАСС.

Отвечая на вопрос, почему больше не обсуждаются ее предложение о помощи Киеву в 40 миллиардов евро, она сослалась на "бюджетные проблемы" стран ЕС.

Журналисты La Stampa напомнили, что ранее итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни выразил сомнение в плане Каллас. Тем не менее, говорится в публикации, все страны Евросоюза на саммите подтвердят свою полную поддержку Киева, за исключением Венгрии.

Кроме того, одновременно лидеры стран объединения будут обсуждать еще один план, но уже от председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по наращиванию оборонных расходов и инвестициям в ВПК 800 миллиардов евро, говорится в материале. Ожидается, что план будут выполнять за счет увеличения национального внешнего долга.

Ограниченные в бюджетах страны, включая Италию, Францию и Испанию, считают, что ЕК предоставляет "недостаточно инструментов". Кроме того, в итальянской правящей коалиции также нет единого мнения касаемо плана фон дер Ляйен, уверены в СМИ.

В частности, против серьезного перевооружения выступает партия "Лига", а премьер-министр Джорджа Мелони высказалась против закупки исключительно оружия. Она также критически отнеслась к термину "перевооружение", считая, что уместнее было бы назвать это "защитой" Европы.

В это же время президент США Дональд Трамп напомнил, что деньги, которые вкладывают европейские страны для Украины, являются займами. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на интервью Трампа порталу Breitbart.



"У нас 350 миллиардов долларов. (Предыдущий президент США Джо. – Прим. ред.) Байден раздавал деньги, как будто он был просто дураком, которым он и является – настоящим дураком", – отметил американский лидер, обвинив предыдущего хозяина Белого дома в том, что он не отдавал отчета о количестве переданных средств Киеву.

Ранее Каллас признала, что главы МИД 27 стран ЕС не смогли согласовать новый пакет помощи Украине на 40 миллиардов евро. При этом она отмечала, что у этой инициативы есть широкая политическая поддержка. Однако против данной инициативы сразу же выступил Будапешт.

