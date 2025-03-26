Лавров: Россия и США возобновили диалог вопреки разногласиям

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Россия и США возобновили диалог, несмотря на серьезные разногласия. В данный момент страны обсуждают не только украинский конфликт, такой диалог является возвращением к нормальности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

К примеру, Москва и Вашингтон обсуждают перспективу снятия препятствий для совместных экономических проектов, энергетику, космос и Арктику. Лавров указал, что администрация президента США Дональда Трампа не хочет, чтобы разногласия двух крупнейших ядерных держав перерастали в конфронтацию. Российская сторона согласна с этим, подчеркнул министр.

"То, что люди Трампа хотят сделать эти отношения взаимовыгодными там, где это возможно, взаимоуважительными там, где мы не соглашаемся, и не допускать, чтобы разногласия двух крупнейших ядерных держав перерастали в конфронтацию, здесь у нас консенсус", – отметил министр.

На фоне этого Лавров подчеркнул, что Россия не возражает продолжать работу в формате "ядерной пятерки". Он поделился, что Вашингтон предложил расширить это объединение, допустив к переговорам Пекин, однако этот выбор уже остается за последним.

Лавров заключил, что Москва не будет забывать про заповедь "доверяй, но проверяй" во время построения диалога с Вашингтоном.

В Эр-Рияде Саудовской Аравии 24 марта состоялась встреча российской и американской сторон. Делегации стран вели обсуждение 12 часов. Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Стороны обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства в соответствии с договоренностью Владимира Путина и Трампа.

Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Американская сторона также посодействует снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.

В ходе переговоров стороны согласились работать над реализацией договоренностей президентов о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта. К этому относится возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.