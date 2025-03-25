Разведка США назвала Россию потенциальной угрозой интересам Вашингтона

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Россия остается в долгосрочной перспективе потенциальной угрозой американскому глобальному присутствию и интересам. Об этом сообщается в ежегодном докладе разведки США, передает RT.

Американская разведка уточнила, что РФ показала экономическую и военную устойчивость. Это делает Москву серьезным конкурентом Вашингтона.

Переговоры между Россией и Штатами прошли 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В рамках встречи стороны обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства.

Кроме того, Америка приняла решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Также США посодействуют снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.

Во время переговоров стороны согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

Помимо этого, РФ и США приветствуют помощь третьих стран по поддержке реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Стороны также приняли решение продолжить работу по достижению прочного и продолжительного мира.