Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Кремль опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде.

Стороны обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства. Вопрос обсуждался в соответствии с договоренностью Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"<...> условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", – говорится в заявлении.

Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Американская сторона также посодействует снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам.

В документе отмечается, что вышеназванные пункты вступят в силу после снятия ряда санкционных и прочих ограничений на работу Россельхозбанка и финансовых организаций, а также компаний-производителей и экспортеров. Требования относятся также к операциям торгового финансирования и поставкам в РФ сельскохозяйственной техники.

Также в ходе переговоров стороны согласились работать над реализацией договоренностей президентов о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта. К этому относится возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Особо отмечается, что Россия и США приветствуют помощь третьих стран по поддержке реализации договоренностей в энергетической и морской сферах. Стороны продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, указано в заявлении.

Встреча российской и американской сторон состоялась 24 марта в Эр-Рияде. Делегации стран вели обсуждение 12 часов. Российскую делегацию возглавляли председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

После итоги диалога были переданы в Москву и Вашингтон, где их тщательно проанализировали.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на переговорах прежде всего обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море. По словам дипломата, российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех сторон форме.