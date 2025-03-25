Трамп заявил о прогрессе по итогам переговоров в Саудовской Аравии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии удалось достичь большого прогресса "по обоим фронтам". Его слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга в Белом доме американский лидер уточнил, что речь идет о "России и Украине, а также о Ближнем Востоке". По его словам, в настоящий период Вашингтон продолжает "глубокие дискуссии" с Москвой и Киевом. Он отметил, что диалог продвигается хорошо.

Также Трамп обратил внимание, что США рассматривают все условия, которые Россия выдвинула по прекращению огня в Черном море. Глава государства отметил, что Москва назвала "пять или шесть" пунктов.

Кроме того, он подчеркнул, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной было решено подключить третьи страны, которые принимают активное участие в этом процессе.

"Это будет решено. Это, как ни странно, наименьшая из наших проблем, и мы решим ее", – указал американский лидер.

Ранее Кремль опубликовал заявление по итогам встречи делегаций РФ и США, которая состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

В документе отмечалось, что стороны согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины. Делегаты также подчеркнули, что приветствуют помощь третьих стран по поддержке реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.

Кроме того, представители двух стран обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Также решено, что США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Эти договоренности вступят в силу после снятия ряда санкционных и прочих ограничений.