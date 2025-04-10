Трамп заявил, что США могут применить военную силу против Ирана

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Американский президент Дональд Трамп допустил вероятность военных действий США против Ирана в случае необходимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Трампа.

"Если это будет необходимо – абсолютно", – заявил Трамп о возможности применения военной силы против Ирана.

Ранее лидер США заявил о проведении прямых переговоров с Ираном. В субботу, 12 апреля, между делегациями стран состоится встреча "почти на высшем уровне". Трамп выразил надежду, что переговоры пройдут удачно, подчеркнув, что это в интересах Ирана.

В МИД РФ отмечали, что возможная атака США на Иран повлечет за собой плачевные последствия для региона. Россия прилагает все усилия, чтобы избежать подобного развития событий, так как не стремится к вовлечению в еще один конфликт.

Власти Ирана принимают необходимые защитные меры в ответ на жесткую риторику США, добавил, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обострение обстановки беспокоит Россию.