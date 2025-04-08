NYT: США проведут переговоры с Ираном в Омане

Фото: 123RF/fabrikacrimea

Возможные переговоры американской и иранской делегаций могут пройти в Омане в субботу, 12 апреля. Об этом написала в соцсети X журналист The New York Times Фарназ Фассихи.

По ее данным, на предстоящей встрече ожидаются непрямые переговоры. При этом Иран уведомил США о своей открытости и готовности перейти к прямым переговорам, если первый раунд пройдет успешно.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о проведении прямых переговоров с Ираном. В субботу, 12 апреля, между делегациями состоится встреча "почти на высшем уровне". Трамп выразил надежду, что переговоры пройдут удачно, подчеркнув, что это в интересах Ирана.

Как утверждают зарубежные СМИ, Иран может "прекратить свое существование к сентябрю", если не выполнит требования США и не откажется от создания ядерного оружия. Израиль и США совместно нанесут удары по ядерным объектам исламской республики, если Тегеран не возобновит переговоры по ядерной сделке, отмечают журналисты.