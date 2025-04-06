SNN: в Иране призвали создать ядерное оружие для равноправного диалога с Западом

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Иран должен пойти путем создания ядерного оружия для равноправных переговоров с Западом. Об этом заявил член Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Касим Османи, передает SNN.

По его словам, "мировая надменность" не оставила другого пути.

"Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь – стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания", – сказал депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал Ирану "невиданными" бомбардировками, если страна откажется от соглашения по ядерной программе. Кроме того, американский лидер направлял верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.

В свою очередь, заместитель главы Корпуса стражей исламской революции по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани заявил, что Иран пересмотрит ядерную программу, если против страны будут реализованы угрозы. По его словам, действия США способны "вывести атомную промышленность Ирана на новый уровень".