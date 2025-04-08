Захарова: ситуация вокруг иранской ядерной сделки становится хуже из-за позиции Запада

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Положение дел на Ближнем Востоке, а также ситуация вокруг иранской ядерной программы не только не стабилизируется, но и становится хуже из-за "неконструктивной позиции" Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что во вторник, 8 апреля, в Москве пройдут консультации РФ, КНР и Ирана по иранской ядерной программе.

"После их завершения мы абсолютно точно проинформируем СМИ и международное сообщество о результатах", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "невиданными" бомбардировками в случае отказа от ядерного соглашения.

В ответ заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции заявил, что Иран пересмотрит свою ядерную программу, если угрозы будут реализованы, и что действия США могут "вывести атомную промышленность Ирана на новый уровень".

Позже глава Белого дома сообщил о переговорах, которые будут организованы между Вашингтоном и Тегераном в Омане 12 апреля. По его словам, встреча пройдет "почти на высшем уровне".

По данным СМИ, основными переговорщиками станут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. При этом сама встреча пройдет не напрямую, а с участием министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда Аль-Бусаиди.