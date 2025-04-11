Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

Фото: ТАСС/АР/Ng Han Guan

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

"Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю", – заявил председатель КНР в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине.

Санчес поддержал идею главы Китая, указав на важность диалога и укрепления отношений с другими странами, когда в мире складывается сложная обстановка. Он сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем.

Испанский премьер также назвал КНР фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии "величайшим мировым вызовам".

Но премьер-министр Италии Джорджа Мелони придерживается другой точки зрения – по ее мнению, Европе нужно сохранить открытый и прагматичный подход к США. Журналисты уточняют, что Мелони планирует обсудить с Трампом торговые вопросы уже на следующей неделе.

Кроме того, по данным СМИ, лидеры Евросоюза (ЕС) планируют встретиться с главой КНР в июле, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

США в начале апреля ввели пошлины на импорт из 185 стран мира. На тот момент ставка пошлин на импорт из Китая составила 34%. В ответ Пекин решил ввести дополнительные 34% пошлин на всю продукцию из Соединенных Штатов.

Позже Вашингтон еще раз увеличил тарифы на товары из Китая, на этот раз уже до 104%. Следом уже Пекин утвердил повторное увеличение тарифа на импорт из Америки, подняв пошлину до 84%.

В ответ американский лидер поднял тариф против Китая до 125%, а КНР, в свою очередь, ответила повышением пошлин до такого же уровня.

После этого американский президент установил пошлины на китайские товары в размере до 145%. При этом председатель КНР заявлял, что в тарифных войнах нет победителей, а противостояние всему миру приводит лишь к собственной изоляции.

