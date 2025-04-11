11 апреля, 10:16Политика
Си Цзиньпин заявил, что в тарифных войнах не бывает победителей
Фото: ТАСС/XINHUA/XIE HUANCHI
В тарифных войнах нет победителей, а противостояние всему миру приводит к собственной изоляции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит Центральное телевидение страны.
Он напомнил, что на протяжении последних 70 лет Китай в своем развитии всегда опирался на собственные ресурсы, настойчивость и трудолюбие. Более того, страна никогда не ждала помощи от других и не боялась необоснованного давления.
В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на большинство стран в ответ на их действия, назвав это мерой экономической независимости. Тариф для КНР составил 34%, что привело к ответным мерам Китая с аналогичным повышением.
Позже Вашингтон увеличил тариф до 104%, обвинив Китай в валютных манипуляциях. КНР в свою очередь ответила дополнительной пошлиной в 84%.
Спустя еще некоторое время Трамп заявил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%, а затем и до 145%.
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%