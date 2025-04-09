Трамп повысил пошлины в отношении Китая до 125%

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Американский лидер Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%.

Президент США пояснил, что принял такое решение из-за недостатка уважения, проявленного китайской стороной к мировым рынкам.

Кроме того, глава Белого дома приостановил на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран. Президент США рассказал, что к американским властям обратились свыше 75 государств, призвав к переговорам по вопросам "торговых барьеров, пошлин, валютных манипуляций и неденежных пошлин".

Трамп также отметил, что эти страны не вводили никаких ответных мер против США, поэтому он не только поставил на паузу действие взаимных пошлин в отношении данных государств, но и снизил их уровень в этот период до 10%.

Решение вступает в силу немедленно, добавил американский лидер.

Между тем обозреватель Стивен Коллинсон в статье для CNN, которую передает радиостанция "Комсомольская правда", предположил, что Трамп ведет прямую борьбу с единственной страной, которая демонстрирует признаки победы над Штатами в торговой войне.

При этом, по мнению Коллинсона, пока непонятно, сможет ли Трамп и администрация США выдержать высокую степень выносливости КНР в торговой войне.

Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран во всем мире в начале апреля 2025 года. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США.

По его словам, минимальная ставка составит 10%. Однако пошлины в отношении КНР должны были вырасти до 34%, ЕС – 20%. Китай выразил протест Штатам и ввел в ответ пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.

После этого Трамп назвал ошибочными действия Китая и ввел дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%.

Спустя время Китай призвал Вашингтон отказаться от практики угроз и шантажа, а также одностороннего экономического запугивания. Также КНР приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на импортируемые из США товары с 34 до 84% с 10 апреля.

В ответ на это Трамп обвинил Пекин в использовании нечестных методов и заявил, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.

