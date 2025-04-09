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09 апреля, 12:36

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Захарова: РФ озабочена тарифной войной США и Китая

МИД РФ выразил озабоченность тарифной войной между США и КНР

Фото: 123RF/czdistagon

Москва озабочена тарифной войной Вашингтона и Пекина, поскольку она негативно влияет на мировые процессы. В связи с этим РФ примет меры для минимизации ущерба, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с так называемой тарифной войной между США и Китаем хотели бы отметить, что любые потрясения для мировой экономики, грозящие замедлением темпа ее роста и общим спадом потребления, имеют свою негативную проекцию", – рассказала она.

Как отметила дипломат, Москва внимательно наблюдает за развитием ситуации и анализирует возможные последствия.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности в начале апреля этого года, назвав меру наступлением экономической независимости страны.

Тариф в отношении КНР достиг 34%, в ответ на что Пекин ввел свои пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.

Однако затем США решили увеличить тариф до 104% из-за отказа Китая снять ответные санкции. Трамп обвинил Пекин в использовании нечестных методов, заявив, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.

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