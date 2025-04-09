Трамп объявил о таможенных пошлинах на фармацевтическую продукцию

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Власти США собираются ввести таможенные пошлины на импортную фармацевтическую продукцию. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед национальным комитетом Республиканской партии.

"Наше преимущество перед всеми в том, что мы – большой рынок. Поэтому в ближайшее время мы объявим о введении крупных тарифов на фармацевтическую продукцию", – цитирует Трампа ТАСС.

Ранее Трамп сообщил, что введенные им пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов на ежедневной основе. Кроме того, уже более 70 стран изъявили желание обсудить с США вопросы тарифов.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона.