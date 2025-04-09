Трамп заявил, что пошлины приносят казне США 2 млрд долларов ежедневно

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что введенные им пошлины приносят в американскую казну 2 миллиарда долларов на ежедневной основе. Об этом он рассказал, выступая в Белом доме.

Кроме того, по его словам, уже более 70 стран изъявили желание обсудить с США вопросы тарифов. Трамп сравнил подобные переговоры с работой портного, подчеркнув, что другие государства получат на переговорах "подшитую по размеру" сделку, а не "что-то с вешалки".

"У нас переговоры со многими странами, более 70. Проблема в том, что мы не сможем увидеть столько много так быстро", – цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер беспокоится, что может не успеть переговорить со всеми желающими странами, в связи с чем выразил готовность использовать помощь нанятых юридических фирм.

США 2 апреля объявили о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. Тогда же в Штатах заявили, что пошлины в отношении импорта из КНР достигнут 34%, из ЕС – 20%.

Спустя несколько дней Вашингтон увеличил до 104% импортные пошлины на товары из Китая. В Белом доме пояснили, что такое решение было принято из-за отказа Китая снять ответные санкции против США.

По информации СМИ, американский предприниматель Илон Маск лично пытался отговорить Трампа от введения пошлин на импорт. Маск также выступил с резкой критикой советника Белого дома Питера Наварро, который и представил агрессивный план тарифов.