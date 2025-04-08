В Белом доме заявили, что Штаты продолжат вводить пошлины

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США продолжат вводить повышенные пошлины на импорт параллельно с ведением переговоров с торговыми партнерами Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она подчеркнула, что вводимые пошлины принесут триллионы долларов доходов Штатам. Пресс-секретарь добавила, что президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам по экономике подготовиться к сделкам по торговле с другими государствами.

"Президент сегодня утром встретился со своей командой по торговле и поручил ей выработать индивидуальные торговые договоренности с каждой страной, которая свяжется с этой администрацией, чтобы заключить торговую сделку", – приводит слова Ливитт ТАСС.

Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что американский президент "всегда готов поднять телефонную трубку", чтобы обсудить возможные договоренности между Штатами и другими странами в сфере торговли. По ее словам, желающие достичь сделки с США постоянно звонят в Вашингтон.

США 2 апреля объявили о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная ставка таможенных пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. Тогда же в Штатах заявили, что пошлины в отношении импорта из КНР достигнут 34%, из ЕС – 20%.

Однако 8 апреля Штаты увеличили пошлины на товары из Китая до 104%. В Белом доме пояснили, что такое решение было принято из-за отказа Китая снять ответные санкции против США.