Евросоюз планирует ввести ответные меры на торговые пошлины США

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Евросоюз может ввести ответные меры против новых торговых пошлин президента США Дональда Трампа. Министры торговли ЕС 7 апреля проведут в Брюсселе совещание, в ходе которого обсудят дальнейшие отношения с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.



В данный момент Еврокомиссия совместно с государствами – членами ЕС обсуждает варианты ответа Вашингтону на его пошлины на европейские товары, в том числе сталь, алюминий и автомобили.

ЕС собирается дать взвешенный и эффективный ответ, который продемонстрирует США, что Евросоюз готов защищать свои экономические интересы, но в то же время открыт к диалогу.

"Несмотря на предпочтение переговорного и конструктивного подхода, министры также обсудят возможные ответные меры", – сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Ранее Трамп ввел таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности. Минимальная ставка пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. При этом в отношении импорта из КНР на уровне 34%, а из ЕС – 20%.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл отметил, что вводимые пошлины могут привести к росту инфляции в ближайшее время.

