Власти Венесуэлы введут чрезвычайное положение из-за торговой войны с США

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Чрезвычайное экономическое положение введут в Венесуэле с 8 апреля из-за торговой войны с США, спровоцированной импортными пошлинами Штатов. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на государственное телевидение.

Мадуро рассказал, что планирует подписать конституционный декрет, который направлен на защиту экономической сферы Венесуэлы.

Вместе с тем он заявил, что власти США нарушают международные экономические права и вводят несправедливые импортные пошлины.

В начале апреля глава Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт из других стран. Зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом.

Позже он заявил, что не собирается приостанавливать действие дополнительных тарифов. По его словам, пошлины были введены на постоянной основе, однако Вашингтон открыт к проведению переговоров по этой теме.

При этом глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подчеркивал, что вводимые пошлины могут привести к росту инфляции в ближайшее время. Как он отметил, долгосрочные прогнозы, которые охватывают период более трех лет, остаются неизменными и соответствуют целевому уровню инфляции США в 2%.

Тем временем в Евросоюзе, комментируя решение американских властей, рассказали, что первый пакет ответных мер будет введен в отношении Соединенных Штатов 15 апреля.