Евросоюз введет первый пакет ответных мер против пошлин США 15 апреля

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Евросоюз введет первый пакет ответных мер против импортных пошлин Соединенных Штатов 15 апреля. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в ходе неформальной министерской встречи ЕС по торговле в Люксембурге, сообщает ТАСС.

"Контрмеры будут утверждены 9 апреля, первый пакет будет введен в действие 15 апреля, следующие – 15 мая", – рассказал Шефчович.

При этом еврокомиссар подчеркнул, что Еврокомиссия "нацелена на переговорное решение, но не намерена ждать вечно".

В свою очередь, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против введения новых ответных пошлин на американские товары. По его словам, это приведет к повышению цен на европейском рынке.

"К нынешней ситуации между США и ЕС привела серьезная ошибка Еврокомиссии. Сейчас необходимо стратегическое спокойствие. Мы не должны навредить себе еще больше, чем до сих пор. Мы видим решение не во введении новых пошлин, а в переговорах", – приводит слова Сийярто телеканал М1.

Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Cалливан, комментируя последние события, указал, что Брюссель пока не обсуждал с Вашингтоном возможность смягчения антироссийских санкций, передает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Bloomberg.

При этом, по словам О'Cалливана, в Евросоюзе считают смягчение санкций "важным рычагом давления" в переговорах с Москвой.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности. Минимальная ставка пошлин на импортные товары установлена в размере 10%. При этом в отношении импорта из ЕС она будет действовать в размере 20%.

Глава Белого дома назвал данный указ декларацией экономической независимости Америки и подчеркнул, что новые меры должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".