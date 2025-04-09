Китай призвал США отказаться от практики угроз и шантажа

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Китайская сторона призывает Вашингтон отказаться от практики угроз и шантажа, а также одностороннего экономического запугивания. Контрмеры КНР на дополнительные пошлины США будут продолжаться до конца, подчеркнул представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

"Китай призывает Соединенные Штаты немедленно исправить свои ошибки, отменить все односторонние тарифные меры против Китая, прекратить экономическое и торговое подавление и урегулировать разногласия с Китаем должным образом, посредством равноправного диалога на основе взаимного уважения", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Пэнъюй также прокомментировал заявление Белого дома о "щедрости" президента США Дональда Трампа в случае, если Пекин захочет начать переговоры о тарифах. По словам китайского политика, в торговых и тарифных войнах нет победителей, а "протекционизм ведет в никуда".

"Мы, китайцы, не смутьяны, но мы не дрогнем, когда на нашем пути возникнут неприятности. Запугивание, угрозы и шантаж – неправильный способ взаимодействия с Китаем", – добавил он.

Представитель посольства отметил, что американские власти злоупотребляют тарифами, что серьезно ущемляет права и интересы других стран и оказывает большое влияние на стабильность мирового экономического порядка. В свою очередь, принятые КНР контрмеры являются законными действиями, которые направлены на защиту суверенитета и поддержание нормального торгового порядка.

В начале апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин в отношении большинства мировых стран по принципу взаимности. Эту меру президент США назвал наступлением экономической независимости страны.

Минимальная ставка пошлин на импортные товары составила 10%. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из КНР достигли 34%, из ЕС – 20%. В ответ на это Китай выразил протест и ввел собственные пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.

Из-за отказа Китая снять ответные санкции против США Белый дом спустя несколько дней увеличил импортные пошлины на товары из Китая до 104%.