Трамп заявил, что Китай реагирует на пошлины США "не по правилам"

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин реагирует на американские таможенные пошлины "не по правилам". Об этом глава Белого дома сообщил на национальной республиканской конференции конгресса.

"Они используют каждый трюк, надо отдать им должное. Они манипулируют валютой для компенсации из-за пошлин. Они не должны так делать, так – не по правилам", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что Штаты уже взимают пошлины с китайской продукции в размере 104%. По его словам, такие тарифы будут действовать, пока КНР не заключат сделку с США.

"Думаю, они заключат сделку. Они хотят, просто не знают, как начать, потому что они гордые люди", – заключил Трамп.

В начале апреля Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран. При этом таможенные пошлины в отношении импорта из КНР достигли 34%. В ответ на это китайские власти ввели свои пошлины в размере 34% на всю продукцию из США.

КНР призвала США отказаться от практики угроз и шантажа, а также одностороннего экономического запугивания. В Пекине подчеркнули, что их контрмеры на дополнительные пошлины Вашингтона будут продолжаться до конца.

Между тем США увеличили до 104% импортные пошлины на товары из Китая из-за отказа КНР снять ответные санкции против США.