Китай увеличит тарифы на импортируемые товары из США до 84%

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Китай увеличит дополнительную ставку тарифов на импортируемые из США товары с 34 до 84% с 10 апреля. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.

В сообщении телевидения говорится, что ставка достигнет 84% 10 апреля в 12:01 по местному времени (07:01 по Москве).

Глава Штатов Дональд Трамп объявил о введении пошлин по отношению к большинству стран по принципу взаимности в начале апреля. Тем временем тариф на товары из Китая достиг 34%, после чего Пекин ввел пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию.

Спустя время Соединенные Штаты увеличили пошлины до 104%. Причиной этому стал отказ Китая снять ответные санкции. Вместе с тем Трамп обвинил Пекин в использовании нечестных методов и заявил, что страна манипулирует валютой для компенсации пошлин.