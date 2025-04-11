Китай увеличит пошлины в отношении США до 125%

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Китай поднимет пошлины с 84 до 125% в отношении импортируемых из США товаров. Об этом сообщает Центральное телевидение страны.

Дополнительные тарифы достигнут 125% 12 апреля. Телеканал уточнил, что высокие пошлины, введенные Штатами на товары Китая, являются серьезным нарушением торгово-экономических правил, которые должны быть основаны на экономических законах и здравом смысле.

В заявлении также говорится, что меры Вашингтона носят односторонний характер по запугиванию и принуждению.

Кроме того, Китай подал новый иск в рамках механизма урегулирования споров во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с повышением тарифов со стороны Соединенных штатов, передает РИА Новости со ссылкой на Минкоммерции государства.

Китай планирует защищать собственные права и интересы, опираясь на принципы ВТО, а также поддерживать многостороннюю торговую систему, международную экономическую и торговую систему, подчеркнуло ведомство.

Американский президент Дональд Трамп ввел тарифы в отношении большинства стран по принципу взаимности в начале апреля. Тем временем пошли для Китая составили 34%, после чего КНР ответила аналогичными мерами.

Затем Штаты увеличили тарифы для страны до 104% и заявили, что Китай манипулирует валютой для "компенсации из-за пошлин". Вместе с тем КНР подняли пошлины до 84%. Спустя время Трамп повысил тарифы до 125 и 145%.

Комментируя эту ситуацию, председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что в тарифных войнах нет победителей, а противостояние всему миру приводит к собственной изоляции.