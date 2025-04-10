Минкоммерции КНР: Китай не потерпит запугивания со стороны США

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Китай не будет мириться с запугиванием и экономическим давлением со стороны США. Об этом заявила представитель Минкоммерции КНР Хэ Юнцянь.

"Я не буду комментировать гипотетические вопросы, но хочу подчеркнуть, что в торговой войне нет победителей и протекционизм – это путь в никуда", – приводит слова Юнцянь ТАСС.

По ее словам, если США будут настаивать на своем, Китай примет решительные меры для защиты своих прав.

Как, в свою очередь, отметил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, своими пошлинами Штаты бросают вызов всему миру.

"Это грубо нарушает законные права и интересы других стран, серьезно противоречит правилам Всемирной торговой организации, подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и наносит серьезный удар по стабильности глобального экономического порядка", – цитирует РИА Новости Цзянь.

Он добавил, что принятие ответных мер важно не только для Китая. Оно также направлено на защиту международной справедливости, поддержку многосторонней торговой системы и охрану общих интересов международного сообщества.

Как подчеркнул представитель МИД, победителей в тарифных и торговых войнах нет. При этом Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы.

"Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", – сказал Цзянь, добавив, что Китай будет сражаться до победного.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран во всем мире. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США. Минимальная ставка составила 10%, однако пошлины в отношении КНР должны были вырасти до 34%.

Китай в ответ на это ввел собственные пошлины в размере 34% на всю продукцию США. Трамп назвал действия КНР ошибочными и ввел дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%.

После этого власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время президент США сообщил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%.