Минкоммерции КНР: Китай не потерпит запугивания со стороны США

10 апреля, 11:24Политика
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Китай не будет мириться с запугиванием и экономическим давлением со стороны США. Об этом заявила представитель Минкоммерции КНР Хэ Юнцянь.
"Я не буду комментировать гипотетические вопросы, но хочу подчеркнуть, что в торговой войне нет победителей и протекционизм – это путь в никуда", – приводит слова Юнцянь ТАСС.
По ее словам, если США будут настаивать на своем, Китай примет решительные меры для защиты своих прав.
Как, в свою очередь, отметил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, своими пошлинами Штаты бросают вызов всему миру.
"Это грубо нарушает законные права и интересы других стран, серьезно противоречит правилам Всемирной торговой организации, подрывает многостороннюю торговую систему, основанную на правилах, и наносит серьезный удар по стабильности глобального экономического порядка", – цитирует РИА Новости Цзянь.
Он добавил, что принятие ответных мер важно не только для Китая. Оно также направлено на защиту международной справедливости, поддержку многосторонней торговой системы и охрану общих интересов международного сообщества.
Как подчеркнул представитель МИД, победителей в тарифных и торговых войнах нет. При этом Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы.
"Мы не будем спокойно наблюдать за тем, как китайский народ лишают его законных прав и интересов, не будем спокойно наблюдать за тем, как разрушаются международные экономические и торговые правила и многосторонняя торговая система", – сказал Цзянь, добавив, что Китай будет сражаться до победного.
В начале апреля американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран во всем мире. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США. Минимальная ставка составила 10%, однако пошлины в отношении КНР должны были вырасти до 34%.
Китай в ответ на это ввел собственные пошлины в размере 34% на всю продукцию США. Трамп назвал действия КНР ошибочными и ввел дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%.
После этого власти Китая увеличили дополнительную пошлину до 84%. Спустя еще некоторое время президент США сообщил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%.
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