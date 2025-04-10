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10 апреля, 09:58

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Глава ЕК Фон дер Ляйен: приостановка пошлин стала шагом к стабилизации мировой экономики.

Глава ЕК Фон дер Ляйен оценила решение Трампа по пошлинам

Фото: ТАСС/ABACA/Xinhua

Решение о приостановке введения пошлин, принятое президентом США Дональдом Трампом, оценивается как шаг, направленный на достижение стабильности в мировой экономике, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик высказалась в поддержку заявления республиканца и призвала его согласиться на нулевые торговые ограничения между Европейским союзом и Соединенными Штатами. По ее словам, пошлины наносят вред предприятиям и потребителям.

"ЕС по-прежнему привержен конструктивным переговорам с США с целью достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли", – цитирует Фон дер Ляйен РИА Новости.

Трамп ввел пошлины с минимальной ставкой в 10% в отношении большинства стран во всем мире в начале апреля. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США.

9 апреля он решил приостановить санкционные ограничения на 90 дней с более чем 75 странами, не вводившими ответных мер, и снизил их до 10%. Действие он объяснил чрезмерной обеспокоенностью граждан. Также Трамп назвал ситуацию на рынке после введения пошлин "довольно мрачной".

В то же время он повысил пошлины для КНР до 125%, указав на неуважение к мировым рынкам с китайской стороны.

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