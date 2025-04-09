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09 апреля, 23:02

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Трамп: Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать

Трамп заявил, что Китай хочет заключить сделку с США

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Китай хочет заключить сделку с США, но не знает, как это сделать. Его слова передает РИА Новости.

Глава Белого дома также назвал эту страну "самым большим нарушителем" в истории после своего решения, которое предполагает повышение уровня пошлины на товары из КНР до 125%.

Несмотря на это, Трамп заявил, что его администрация готова заключить "справедливые сделки" не только с Китаем, но и с другими странами, в том числе с европейскими.

"Я просто хочу справедливости. Это будут честные сделки для всех, но они не были честными по отношению к Соединенным Штатам", – подчеркнул президент США.

Американский лидер объявил о введении пошлин в отношении многих мировых стран в начале апреля этого года. Трамп назвал эту меру наступлением экономической независимости США.

Минимальная ставка составляет 10%, но в отношении КНР ее уровень составил 34%, а против ЕС – 20%. Китай после этого выразил протест и ввел ответные пошлины в размере 34% на всю продукцию США.

Трамп счел такие действия КНР ошибочными и ввел дополнительные пошлины на китайские товары в размере 104%.

Китай в ответ на это призвал Штаты отказаться от угроз и шантажа, а также одностороннего экономического запугивания. При этом, несмотря на это, страна увеличила дополнительную пошлину на импортируемые из США товары до 84% с 10 апреля.

Затем Трамп сообщил о немедленном повышении торговых пошлин в отношении КНР до 125%.

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