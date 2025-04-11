Песков прокомментировал пошлины Трампа

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Лидер любой страны проводит ту политику, которую считает целесообразной с точки зрения своих национальных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, РФ необходимо внимательно отслеживать происходящее с точки зрения российских интересов, включая то, насколько меры Трампа могут повлиять на Россию и ее экономические успехи.

"Наши экономические ведомства очень внимательно отслеживают, анализируют, с тем чтобы при необходимости сделать так, чтобы минимизировать этот международный экономический шторм", – отметил Песков.



Трамп в начале апреля ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран мира. Минимальная ставка пошлин установлена на уровне в 10%, на товары из ЕС – 20%, а тарифы на импорт из Китая составили 34%.

Затем в КНР решили ввести дополнительные 34% пошлин на всю продукцию из США. Потом Вашингтон увеличил тарифы на товары из Китая до 104%. Далее Пекин утвердил еще одно увеличение тарифной ставки на американский импорт до 84%.

В ответ Трамп повысил торговые пошлины против Китая до 125%. Пекин, в свою очередь, ответил повышением тарифов до такого же уровня. После этого американский президент установил пошлины на китайские товары в размере до 145%.

