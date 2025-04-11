Эксперт Шепелев: падение рубля, недоступные кредиты, рост цен возможны из-за торговых войн

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Ослабление рубля, повышение стоимости товаров и недоступность кредитов являются основными рисками, с которыми могут столкнуться россияне в результате торговых войн, спровоцированных импортными пошлинами США. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев.

"Если торговая война не разрешится договоренностями до лета, низкие цены на нефть могут закрепиться, что негативно для курса рубля и рынка акций", – рассказал эксперт в беседе с "Газетой.ру".

По его прогнозу, доллар может уверенно укрепиться в районе 90–95 рублей уже к началу мая. Возвращение девальвационного тренда может затруднить борьбу с инфляцией и замедлить снижение ключевой ставки Центробанка.

Таким образом, кредиты, включая ипотеку, будут менее доступными в течение более длительного времени, а экономический рост замедлится, предупредил Шепелев.

Еще один риск – удорожание импорта, отметил эксперт. Более того, по его словам, введение пошлин вызовет всплеск инфляции во всем мире.

Это отразится на стоимости некоторых товаров, производимых в России, так как многим предприятиям требуется импортное сырье, комплектующие и оборудование.

В начале апреля американский лидер Дональд Трамп ввел пошлины в отношении большинства стран мира. Эту меру он назвал наступлением экономической независимости США.

Мировые фондовые и сырьевые рынки ответили на это резким падением. В частности, 7 апреля японский индекс TOPIX снизился более чем на 12%, а австралийский ASX упал почти на 6%. Некоторые инвесторы сравнивают это с началом Великой депрессии 1929 года и "черным понедельником" 1987 года.

Позже республиканец решил приостановить на 90 дней действие взаимных пошлин в отношении некоторых стран, не вводивших ответных мер, и также снизил их до 10%. Он объяснил это чрезмерной обеспокоенностью граждан. Президент США также назвал ситуацию на рынке после введения пошлин "довольно мрачной".

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно анализирует возможные последствия ситуации вокруг повышения таможенных пошлин США.