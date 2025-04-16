Глава ЕК Фон дер Ляйен заявила об исчезновении Запада в прежнем виде

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Запада в его привычном понимании больше нет, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Die Zeit. Ее цитирует RT.

Политик связала произошедшее со вступлением в должность президента США Дональда Трампа.

Тем не менее она подчеркнула, что остается приверженцем трансатлантического партнерства и верит в дружеские отношения между Европой и Соединенными Штатами.

Западные страны ранее подпали под таможенные пошлины, введенные Трампом в отношении большинства стран в начале апреля.

После этого Совет ЕС утвердил первый пакет пошлин на американские товары. Он должен был вступить в силу 15 апреля. Однако американский лидер сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен оценила решение Соединенных Штатов как шаг, направленный на достижение стабильности в мировой экономике. Она также заявила, что Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней.

