Совет ЕС утвердил пакет тарифов против США

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Совет Евросоюза (ЕС) утвердил первый пакет пошлин на американские товары, который вступит в силу 15 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", – уточняется в заявлении пресс-службы.

Тарифы вводятся в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий. Они будут действовать в отношении американского импорта объемом 21 миллиард евро.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран мира. Минимальная ставка пошлин установлена на уровне в 10%, на товары из ЕС – 20%, а тарифы на импорт из Китая составили 34%.

Вскоре власти КНР решили ввести дополнительные 34% пошлин на всю продукцию из Соединенных Штатов как ответ на решение Трампа. Затем Вашингтон увеличил импортные тарифы на товары из Китая до 104%. В свою очередь Пекин анонсировал новое увеличение тарифной ставки на импорт из США – с 10 апреля она поднимется с 34 до 84%.

