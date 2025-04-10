Глава ЕК фон дер Ляйен объявила о заморозке пошлин против США на 90 дней

Фото: depositphotos/Varavin88

Евросоюз продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

По ее словам, страны ЕС приняли к сведению решение президента США Дональда Трампа о приостановке аналогичных тарифов. Также фон дер Ляйен обратила внимание, что Евросоюз хочет дать шанс переговорам по этой теме.

"Мы продолжаем финализировать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС", – говорится в ее сообщении.

Глава ЕК отметила, что пошлины будут введены, если результаты переговоров не будут удовлетворительными.

Трамп ввел тарифы с минимальной ставкой в 10% в отношении большинства стран в начале апреля. Он назвал меру наступлением экономической независимости США.

После этого Совет ЕС утвердил первый пакет пошлин на американские товары. Он должен был вступить в силу 15 апреля.

Вместе с тем президент Штатов сообщил о приостановке ограничений на 90 дней с более чем 75 странами, которые не ввели ответные пошлины, и снизил их на 10%. По его словам, причиной этому решению стала чрезмерная обеспокоенность граждан.

Фон дер Ляйен оценила решение Соединенных Штатов как шаг, направленный на достижение стабильности в мировой экономике. Она подчеркнула, что пошлины наносят вред предприятиям и потребителям, и уточнила, что ЕС склоняется в сторону переговоров с США для достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли.