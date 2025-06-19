Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия ответит на преследование главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Сейчас подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер", – отметила дипломат.

Представитель МИД рекомендовала перевести эту новость на немецкий язык и попросила распространить ее, чтобы для журналистов из Германии ответные меры Москвы не были неожиданными, и чтобы общество в ФРГ знало о притеснениях российских журналистов. Она уверена, что официальный Берлин делает все, чтобы выдавить представителей РФ из информационного пространства.

"Немецким корреспондентам в Москве приготовиться", – отметила Захарова, подчеркнув, что ответ будет дан и за преследование корреспондентов Первого канала.

Немецкая полиция пришла в берлинскую квартиру семьи Феоктистова и изъяла паспорта у супруги журналиста и его малолетней дочери. При этом сами власти страны предписали мужчине покинуть страну до 19 августа, но 6 июня не выпустили с рейса.

Феоктистов отмечал, что полицейские забрали документы членов его семьи под предлогом, что они якобы могут скрыться. Инцидент говорит о том, что ФРГ "скатывается в колею к войне с Россией", подмечал гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев.

