Захарова: посол ФРГ ушел из МИД искать переводчика

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Посол Германии в России Александр Ламбсдорф вышел из здания российского министерства иностранных дел за переводчиком, так как не знает русский язык. Об этом сообщила официальный представитель дипведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявлял, что пока не может прокомментировать вызов посла Германии в России, так как не знает причины. Захарова предположила, что немецкие дипломаты не смогли перевести Мерцу информацию о том, что Ламбсдорф был вызван из-за "третирования в Германии российских журналистов".

Спустя время, как сообщает РИА Новости, посол Германии в РФ вернулся в здание МИД России.

Посол Германии в РФ приехал к зданию российского МИД в пятницу, 27 июня. Ожидается, что дипломату объявят о мерах, которые примет Москва в ответ на преследование российских журналистов. Речь идет о сотрудниках медиагруппы "Россия сегодня".

В начале июня полиция ФРГ пришла в квартиру семьи главы представительства холдинга Сергея Феоктистова. Правоохранители забрали паспорта у жены журналиста и его дочери.

Власти Германии предписали мужчине выехать из страны до 19 августа, но 6 июня его не выпустили с рейса. Феоктистов заявлял, что правоохранители отобрали документы у членов его семьи якобы по причине того, что они могут скрыться.

Захарова сообщала, что Россия даст ответ. По ее словам, немецкая сторона игнорирует призывы прекратить "произвол в отношении журналистов и вернуться к добросовестному соблюдению обязательств в области защиты медиасвобод".

