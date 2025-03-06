Захарова: Россия возмущена приговором для напавших на консульство РФ в Марселе

06 марта, 15:41Происшествия
Фото: телеграм-канал Mash
Россия возмущена приговором для напавших на генеральное консульство РФ в Марселе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"В данном случае не выразить удивление, возмущение просто невозможно, потому что это беспрецедентный, мне кажется, судебный вердикт", – приводит ТАСС слова дипломата.
Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что Москва призывает Париж принять меры по обеспечению безопасности российских дипломатических учреждений, сотрудников и их семей.
Взрыв у генконсульства России во французском Марселе произошел 24 февраля. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет.
Их приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Наказание злоумышленники будут отбывать дома. Также в течение восьми месяцев на них будут надеты электронные браслеты.
Новости мира: напавшие на генконсульство РФ в Марселе признали вину