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06 марта, 15:41

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Захарова: Россия возмущена приговором для напавших на консульство РФ в Марселе

Захарова прокомментировала приговор для напавших на генконсульство РФ в Марселе

Фото: телеграм-канал Mash

Россия возмущена приговором для напавших на генеральное консульство РФ в Марселе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"В данном случае не выразить удивление, возмущение просто невозможно, потому что это беспрецедентный, мне кажется, судебный вердикт", – приводит ТАСС слова дипломата.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ добавила, что Москва призывает Париж принять меры по обеспечению безопасности российских дипломатических учреждений, сотрудников и их семей.

Взрыв у генконсульства России во французском Марселе произошел 24 февраля. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет.

Их приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Наказание злоумышленники будут отбывать дома. Также в течение восьми месяцев на них будут надеты электронные браслеты.

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