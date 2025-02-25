Напавшими на российское генконсульство в Марселе оказались граждане Франции

Фото: телеграм-канал SHOT

Задержанные по подозрению в нападении на консульство России в Марселе оказались гражданами Франции 48 и 59 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на российское диппредставительство.

Злоумышленники были опознаны в тот же день, что и задержаны, уточнили в дипмиссии, добавив, что французские власти сразу же проинформировали как посольство, так и генконсульство.

Однако детали французской стороной не раскрываются из-за продолжающихся в настоящее время следственных мероприятий.

"Посольство и генконсульство продолжат взаимодействие с французскими компетентными службами, прежде всего в целях обеспечения безопасности российских загранучреждений и их сотрудников", – подчеркнули в посольстве.

В ведомстве также заверили, что планируют добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных.

Взрыв у российского генконсульства в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные лица оставили в саду несколько сосудов с зажигательной смесью, также рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали.

Информация о задержании нападавших позже появилась в СМИ. Ее подтвердил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

Они были пойманы во время проведения проукраинского митинга в центре города. Причем личность одного из них была установлена благодаря попаданию его лица на камеру диппредставительства России.

На фоне произошедшего российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

