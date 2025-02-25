СК возбудил дело из-за нападения на генконсульство РФ в Марселе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с нападением на генконсульство РФ в Марселе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений". В СК РФ уточнили, что злоумышленники бросили на территорию генконсульства три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом, две из которых взорвались.

По данным ведомства, инцидент создал угрозу безопасности сотрудников диппредставительства и нарушил нормальный порядок работы консульства. Сейчас российская сторона готовит международный запрос о правовой помощи в расследовании.

Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные лица оставили в саду консульства несколько сосудов с зажигательной смесью, также рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, инцидент имеет признаки теракта, Нападение на генконсульство также осудил МИД Франции.