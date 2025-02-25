25 февраля, 11:11Происшествия
СК возбудил дело из-за нападения на генконсульство РФ в Марселе
Фото: sledcom.ru
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с нападением на генконсульство РФ в Марселе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Дело возбуждено по статье "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений". В СК РФ уточнили, что злоумышленники бросили на территорию генконсульства три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом, две из которых взорвались.
По данным ведомства, инцидент создал угрозу безопасности сотрудников диппредставительства и нарушил нормальный порядок работы консульства. Сейчас российская сторона готовит международный запрос о правовой помощи в расследовании.
Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел 24 февраля. Неизвестные лица оставили в саду консульства несколько сосудов с зажигательной смесью, также рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, инцидент имеет признаки теракта, Нападение на генконсульство также осудил МИД Франции.
Посольство РФ в Париже подтвердило, что на его территорию забросили взрывчатки