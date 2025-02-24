МИД Франции осудил нападение на генконсульство РФ в Марселе

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МИД Франции осудил нападение на генконсульство России в Марселе, где произошел взрыв. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Во французском министерстве указали, что государство осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств.

Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел в понедельник, 24 февраля, примерно в 10:00 по московскому времени. Предварительно, неизвестные лица оставили в саду консульства три сосуда с зажигательной смесью или пластиковые контейнеры. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.

По версии официального представителя МИД России Марии Захаровой, взрыв рядом с генконсульством имеет признаки теракта. Дипломат потребовала от Франции принять меры по расследованию ситуации и настояла на усилении безопасности российского учреждения.

При этом сотрудники генконсульства не пострадали в результате ЧП. В данный момент диппредставительство находится в контакте с местными правоохранительными органами для выяснения личностей напавших.

До нападения консульство обращалось к властям Франции с просьбой усилить меры безопасности в связи с возможными провокациями. Накануне, 23 февраля, возле здания прошла немногочисленная антироссийская манифестация.